Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси станет новым победителем в престижной премии "Золотой мяч" по итогам 2019 года. Для звездного нападающего каталонцев эта награда станет уже шестой в карьере. По этому показателю он опередит Криштиану Роналду.

Информация о победе Месси стала известна после того, как к аргентинцу приехали журналисты France Football и уведомили его о победе, сообщает Mundo Deportivo. Кроме того, они вязли интервью, которое связано с его победой в номинации, передает Day.Az со ссылкой на Вести,.

Напомним, что всего на "Золотой мяч" было номинировано 30 футболистов. Основным конкурентом Месси за заветный трофей считался защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.

Церемония награждения состоится второго декабря в Париже.