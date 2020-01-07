Обнародован рейтинг самых дорогих футболистов

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается на сайте организации, трансферная стоимость 21-летнего нападающего сборной Франции составляет 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге располагается форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (223,7), на третьем - Мохамед Салах из "Ливерпуля" (175,1).

По данным аналитиков, трансферная стоимость Лионеля Месси ("Барселона") составляет 125,5 миллиона евро, Криштиану Роналду ("Ювентус") - 80,3 миллиона, Неймара ("ПСЖ") - 100,4 миллиона. Отмечается, что 11 из 20 игроков из топ-5 европейских лиг, чья трансферная стоимость превышает 100 млн евро, выступают за английские клубы.

Полностью первая десятка в рейтинге CIES Football Observatory выглядит следующим образом:

1. Мбаппе - 265,2 млн евро,

2. Стерлинг - 223,7,

3. Салах - 175,1,

4. Джейдон Санчо ("Боруссия", Дортмунд) - 168,9,

5. Садио Мане ("Ливерпуль") - 155,6,

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 150,5,

7. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 134,3,

8. Месси - 125,5,

9. Антуан Гризманн ("Барселона") - 123,6,

10. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 115,7.