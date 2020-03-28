Азербайджанские шахматисты просят руководство FIDE вернуть Теймура Раджабова в список участников "Турнира претендентов"

Мужская сборная команда Азербайджана по шахматам направила президенту Международной шахматной федерации (FİDE) Аркадию Дворковичу, профессиональным шахматистам и любителям шахмат открытое письмо.

Как сообщает Day.Az, трехкратные чемпионы Европы сообщили, что проведение в текущей ситуации "Турнира претендентов", отложенного в связи с пандемией коронавируса, неправильное решение, а также попросили и потребовали от руководства FİDE вернуть Теймура Раджабова в список участников турнира.

"Считаем, что проведение и приостановление "Турнира претендентов" в текущей ситуации шаг, направленный против нормальных спортивных принципов, он является показателем равнодушного отношения к здоровью шахматистов. За вынесенные решения FİDE должна нести ответственность перед шахматистами и миром шахмат. Мы просим и требуем, чтобы наш товарищ по команде Теймур Раджабов, пострадавший в сложившейся ситуации, был возвращен в список участников "Турнира претендентов"", - говорится в письме.

Отметим, что письмо направлено от имени Шахрияра Мамедъярова, Аркадия Найдича, Рауфа Мамедова, Ниджата Абасова, Гадира Гусейнова.