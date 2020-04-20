Джанни Де Бьязи подтвердил то, что получил предложение от сборной Азербайджана по футболу

"Тренировать сборную и клуб - это разные вещи. За короткое время приходится готовиться к двум матчам с игроками, собравшимися вместе через несколько месяцев. Нужно постоянно, весь год следить за всеми футболистами".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, об этом сказал итальянский специалист Джанни Де Бьязи.

64-летний специалист, являющийся одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана, заявил местной прессе, что пандемия коронавируса повлияла на его дальнейшие планы. Де Бьязи подтвердил то, что получил предложение из Азербайджана: "Я был очень близок к тому, чтобы поехать в соседнюю с Ираном страну, но все изменилось в последний момент. Появилась и проблема коронавируса".

Отметим, Де Бьязи является одним из 6 кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана. Кроме него вокруг нашей сборной фигурируют имена Абдуллаха Авджи, Эрсуна Янала, Луиджи Ди Бьяджо, Чезаре Пранделли и Эусебио Ди Франческо.