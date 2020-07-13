«Манчестер Сити» допустили до еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити", поданную против решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключить команду из еврокубков. Об этом сообщается на официальном сайте суда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что клуб будет допущен к участию в еврокубках со следующего сезона. "Суд постановил, что большинство предполагаемых нарушений либо не были установлены, либо их срок давности уже истек", - говорится в релизе CAS.

При этом "Манчестер Сити" должен будет выплатить штраф в размере десяти миллионов евро, чтобы компенсировать расходы Арбитражной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB). У "Сити" будет 30 дней для его выплаты.

14 февраля этого года CFCB постановила отстранить "горожан" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play. Кроме того, на клуб был наложен штраф в размере 30 миллионов евро.

По результатам текущего сезона Английской премьер-лиги "Сити" гарантировал себе попадание в розыгрыш Лиги чемпионов нового сезона. В турнирной таблице "Манчестер Сити" идет вторым после "Ливерпуля" и имеет в активе 72 очка. У ближайшего преследователя "Челси" - 60 очков.