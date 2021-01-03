Раджабов вновь обыграл Ароняна и выиграл престижный турнир
Сегодня на онлайн-турнире "Airthing Masters" c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова прошел ответный матч финала.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, соревнование проводилось в рамках Шахматного тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном. Наш гроссмейстер показал пятый результат на предварительном этапе. В четвертьфинале он обыграл Яна Непомнящего (Россия), а в полуфинале огорчил Даниила Дубова (Россия).
В финале Теймур встречался с Левоном Ароняном (Армения). В первом матче финала наш гроссмейстер выиграл с общим счетом 2,5:1,5. А в ответной встрече также переиграл соперника - 2:1.
Финал состоял из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоял из четырех партий в рапид.
Финал "Airthing Masters":
Теймур Раджабов (Азербайджан) - Левон Аронян (Армения) 2:1 (счет по партиям 0,5:0,5; 1:0; 0,5:0,5; счет первого матча 2,5:1,5)
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