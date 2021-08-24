Стало известно, когда Месси дебютирует за ПСЖ

Стало известно, когда форвард Лионель Месси проведет дебютный матч в составе ПСЖ, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Как сообщает источник, аргентинец выйдет на поле в матче 4-го тура Лиги 1 с "Реймсом".

Напомним, ранее футболист пополнил ПСЖ на правах свободного агента после того, как не сумел продлить контракт с "Барселоной".

Матч "Реймс" - ПСЖ состоится 29 августа.