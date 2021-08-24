https://news.day.az/sport/1372415.html Стало известно, когда Месси дебютирует за ПСЖ
Стало известно, когда Месси дебютирует за ПСЖ
Стало известно, когда форвард Лионель Месси проведет дебютный матч в составе ПСЖ, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
Как сообщает источник, аргентинец выйдет на поле в матче 4-го тура Лиги 1 с "Реймсом".
Напомним, ранее футболист пополнил ПСЖ на правах свободного агента после того, как не сумел продлить контракт с "Барселоной".
Матч "Реймс" - ПСЖ состоится 29 августа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре