Команда России в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин заняла первое место на ЧМ в Баку

Команда российских гимнастов в прыжках на двойном мини-батуте завоевала золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Результат российской команды составил 115.800 балла.

Серебряную медаль завоевала команда Португалии (111.300 балла), "бронза" у представителей Испании (108.700 балла).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.