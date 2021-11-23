Макгрегор собирается подраться за чемпионский пояс UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своем Twitter заявил, что собирается провести поединок за титул в легком дивизионе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Привет, ребята! Я встречусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе. Смиритесь с этим. Снимите розовые очки и пометьте трилогию с Нейтом Диасом незавершённой. С этим тоже нужно будет разобраться. Все остальные - уже после. Смиритесь с этим", - написал Конор Макгрегор.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

За титул чемпиона UFC поспорят американец Дастин Порье и Чарльз Оливейра, который является обладателем пояса промоушена.