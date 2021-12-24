Казбек Туаев о шансах сборной Азербайджана в Лиге наций

Член исполкома АФФА Казбек Туаев оценил группу C Дивизиона C Лиги наций по футболу, где сборная Азербайджана сыграет с командами Словакии, Беларуси и победителем пары Казахстан/Молдова, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Беларусь мы обязательно обыграем. В этом я не сомневаюсь. Также нам по зубам и Казахстан, и Молдова. Разницы нет, какая из этих команд попадет в нашу группу. Со словаками будет сложнее, но мы можем их одолеть. Группа вполне благоприятная для сборной Азербайджана. Думаю, мы станем победителями этой группы. Я в это верю", - заявил Туаев.