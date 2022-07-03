https://news.day.az/sport/1475905.html Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его
Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его
Нападающий Криштиану Роналду выразил желание покинуть "Манчестер Юнайтед" и обратился к руководству команды. Его слова передает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, форвард попросил продать его, если поступит хорошее предложение. Решение связано с тем, что 37-летний португалец хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры.
Роналду 19 сезонов подряд принимал участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Однако в прошедшем сезоне МЮ не смог квалифицироваться на турнир.
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