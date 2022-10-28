Тренер «МЮ» оценил первый матч Роналду после отстранения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о выступлении португальского нападающего Криштиану Роналду в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Шерифа" (3:0). Слова тренера передает официальный сайт УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отметим, что это был первый матч Роналду за "МЮ" после отстранения со стороны тен Хага. Он отметился забитым мячом.

"На второй тайм мы выставили Криштиану и Маркуса Рэшфорда вместе, и хорошо, что они оба забили. Это хороший сигнал - на него мы можем опираться", - сказал тен Хаг.

Напомним, Роналду отстранили от тренировок с основой из-за того, что он покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Он также не попал в заявку "Юнайтед" на матч с лондонским "Челси" в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.