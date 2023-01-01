Карабах в пятерке лучших в Европе по итогам 2022 года

По итогам 2022 года азербайджанский футбольный клуб "Карабах" остался одним из пяти клубов в Европе, которые не потерпели ни одного поражения за первую половину сезона в своих национальных лигах.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, за минувшие 18 туров в премьер-лиге агдамцы одержали 16 побед, дважды сыграв вничью.

По всей Европе еще только четыре команды не познали вкус поражения: сербская "Црвена Звезда" (17 побед, 2 ничьей), французский ПСЖ (14, 2), итальянский "Наполи" (13, 2) и греческий "Панатинаикос" (12, 3).

Отметим, что до последнего дня уже ушедшего года португальская "Бенфика" была в числе непобежденных, но вчера она уступила в 14-м туре Примейры "Браге" (0:3).

