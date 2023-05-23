https://news.day.az/sport/1566727.html Мальдини рассказал о своих сложнейших соперниках
Мальдини рассказал о своих сложнейших соперниках
Экс-защитник "Милана" Паоло Мальдини рассказал, кому из футболистов тяжелее удавалось противостоять, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
"Марадона и Роналдо - сильнейшие. Против Месси я, слава богу, не играл. Криштиану Роналду - великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства, чем в игре тех двоих.
Я был быстр и физически силён, но они были даже быстрее. К тому же Диего был славным парнем. Когда его включили в Зал славы, мне стало стыдно, что я так часто бил его, и я перед ним извинился", - приводит слова Мальдини Milan News.
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