Названы даты проведения "Формулы 1" в Баку в 2025 году

Обнародован календарь "Формулы 1" сезона 2025 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Формулы 1", Гран-при Азербайджана в 2025 году состоится 19-21 сентября.

Отметим, что в текущем году Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 13-15 сентября.

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