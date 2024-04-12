https://news.day.az/sport/1651572.html Названы даты проведения "Формулы 1" в Баку в 2025 году
Названы даты проведения "Формулы 1" в Баку в 2025 году
Обнародован календарь "Формулы 1" сезона 2025 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Формулы 1", Гран-при Азербайджана в 2025 году состоится 19-21 сентября.
Отметим, что в текущем году Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 13-15 сентября.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре