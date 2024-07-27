В оргкомитете Олимпиады допустили отмену тренировки триатлонистов в Сене

Тренировка триатлонистов-олимпийцев в Сене, которая запланирована на утро 28 июля, может быть отменена из-за ухудшения качества воды в реке после прошедшего в Париже дождя. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оргкомитет Олимпиады, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дождь, который шел в Париже в последние 24 часа, вероятно, повлияет на качество воды в Сене в течение следующих 24-36 часов. В зависимости от текущего уровня, качества воды и условий, ожидаемых в ближайшие 24 часа, возможно, что тренировка, запланированная на воскресенье, может быть отменена. Тем не менее мы уверены в нашей способности организовать соревнования с 30 июля, как и было запланировано", - говорится в заявлении.

Олимпийские игры в Париже пройдут до 11 августа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!