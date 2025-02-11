Карло Анчелотти может возглавить сборную этой страны
Бразильская конфедерация футбола (CBF) дала Карло Анчелотти время до мая, чтобы подумать над предложением возглавить сборную этой южноамериканской страны. В приглашении тренера "Реала" заинтересованы также в Саудовской Аравии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на OK Diario, CBF снова связалась с окружением К. Анчелотти, чтобы предложить ему стать главным тренером национальной сборной Бразилии до окончания чемпионата мира 2026 года.
Это не первый случай, когда бразильская федерация контактировала и даже вела переговоры с итальянцем. Их первые контакты состоялись после чемпионата мира в Катаре, в январе 2023 года. Бразильская сборная, которая была одним из фаворитов того турнира, проиграла в четвертьфинале Хорватии. Однако тогда переговоры не увенчались успехом, а Анчелотти продлил контракт с "Реалом" до лета 2026 года.
В приглашении К. Анчелотти заинтересованы и в Саудовской Аравии - ему готовят предложение на 20 млн евро за сезон. Отмечается, что в "Реале" итальянский тренер зарабатывает около 11 млн евро за сезон. Окружение К. Анчелотти уже осведомлено об этих планах, однако тренер ясно дал понять, что не покинет "Реал" по собственному желанию.
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