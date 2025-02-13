Назван самый высокооплачиваемый спортсмен прошлого года

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Sportico.

По данным источника, в минувшем году Роналду заработал 260 миллионов долларов. В топ-3 также попали баскетболист "Голден Стейт" Стефен Карри (153,8 млн) и британский боксер Тайсон Фьюри (147 млн).

В десятку также вошли Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 135 млн, Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 133,2 млн, Неймар (Бразилия, футбол) - 133 млн, Александр Усик (Украина, бокс) - 122 млн, Карим Бензема (Франция, футбол) - 116 млн, Килиан Мбаппе (Франция, футбол) - 110 млн, Джон Рам (Испания, гольф) - 105,8 млн.