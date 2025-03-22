Шовлатов и Гусейнов уступили в 1/8 финала "Большого шлема"

В Тбилиси продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.

Пока в активе нашей команды нет завоеванных наград.

73 кг

Руфат Шовлатов начал борьбу со второго круга, нанеся поражение Альберто Гаитеро (Испания). Он вышел в 1/8 финала, где уступил Лаше Шавдатуашвили.

Гадир Гусейнов выиграл у Виктора Стерпу (Молдова), затем прошел снявшегося с турнира Магомедшарифа Нажмуддинова (Таджикистан), но в 1/8 финала уступил Даниэлю Сегеди (Венгрия).

81 кг

Магеррам Имамвердиев проиграл Яниву Агронову (Израиль).

70 кг

Судаба Агаева не прошла Джиолу Веттерли (Швейцария).

Гюнель Гасанлы потерпела поражение от Каи Шустер (Словения).