Шовлатов и Гусейнов уступили в 1/8 финала "Большого шлема"
В Тбилиси продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.
Пока в активе нашей команды нет завоеванных наград.
73 кг
Руфат Шовлатов начал борьбу со второго круга, нанеся поражение Альберто Гаитеро (Испания). Он вышел в 1/8 финала, где уступил Лаше Шавдатуашвили.
Гадир Гусейнов выиграл у Виктора Стерпу (Молдова), затем прошел снявшегося с турнира Магомедшарифа Нажмуддинова (Таджикистан), но в 1/8 финала уступил Даниэлю Сегеди (Венгрия).
81 кг
Магеррам Имамвердиев проиграл Яниву Агронову (Израиль).
70 кг
Судаба Агаева не прошла Джиолу Веттерли (Швейцария).
Гюнель Гасанлы потерпела поражение от Каи Шустер (Словения).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре