Защитник "Карабаха" стал 33-м в сборной Азербайджана

Матч сборной Азербайджана против Беларуси стал особенным для Бахлула Мустафазаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 28-летний защитник впервые в карьере вышел на поле в качестве капитана национальной команды.

Таким образом, футболист "Карабаха" вошел в историю сборной как 33-й капитан. До этого, в 306 проведенных матчах, команду с капитанской повязкой выводили 32 разных игрока.

Лидером по количеству матчей в этом статусе остается Рашад Садыхов, который 78 раз выводил сборную на поле в качестве капитана.

Отметим, что сборная Азербайджана уступила Беларуси в товарищеском матче со счетом 0:2.