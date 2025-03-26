https://news.day.az/sport/1739932.html Защитник "Карабаха" стал 33-м в сборной Азербайджана Матч сборной Азербайджана против Беларуси стал особенным для Бахлула Мустафазаде. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 28-летний защитник впервые в карьере вышел на поле в качестве капитана национальной команды. Таким образом, футболист "Карабаха" вошел в историю сборной как 33-й капитан.
Защитник "Карабаха" стал 33-м в сборной Азербайджана
Матч сборной Азербайджана против Беларуси стал особенным для Бахлула Мустафазаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 28-летний защитник впервые в карьере вышел на поле в качестве капитана национальной команды.
Таким образом, футболист "Карабаха" вошел в историю сборной как 33-й капитан. До этого, в 306 проведенных матчах, команду с капитанской повязкой выводили 32 разных игрока.
Лидером по количеству матчей в этом статусе остается Рашад Садыхов, который 78 раз выводил сборную на поле в качестве капитана.
Отметим, что сборная Азербайджана уступила Беларуси в товарищеском матче со счетом 0:2.
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