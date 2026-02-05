https://news.day.az/sport/1814291.html «Карабах» уступил «Шамахы» в первом матче Кубка Азербайджана - ВИДЕО "Карабах" проиграл "Шамахы" в первом матче 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча на городском стадионе Шамахы завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Шамахы" Карим Росси отличился на 27-й и 42-й минутах. У гостей единственный гол на 79-й минуте забил Муса Гурбанлы.
«Карабах» уступил «Шамахы» в первом матче Кубка Азербайджана - ВИДЕО
"Карабах" проиграл "Шамахы" в первом матче 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча на городском стадионе Шамахы завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Шамахы" Карим Росси отличился на 27-й и 42-й минутах. У гостей единственный гол на 79-й минуте забил Муса Гурбанлы.
Ответный матч между командами пройдет 3 марта.
Отметим, что в следующей игре дня встретятся "Туран Товуз" и "Кяпаз". Матч на "Азерсун Арене" стартует в 19:00.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре