Феерический гол с центра поля забит в чемпионате Турции - ВИДЕО

Полузащитник "Трабзонспора" Юрай Куцка забил роскошный гол "Галатарасаю" (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Турции. Словак отличился в компенсированное время второго тайма. Куцка заработал штрафной в центре поля, который не стал разыгрывать с партнерами. Вместо этого он нанес прямой удар по воротам Фернандо Муслеры. Уругвайский вратарь не сумел отбить мяч, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

"Галатасарай" возглавляет таблицу чемпионата Турции с 57 очками. "Трабзонспор" располагается на пятой позиции (42).

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