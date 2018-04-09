Назван лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу - ВИДЕО

Гол мексиканца Мануэля Негрете в ворота сборной Болгарии на чемпионате мира-1986 признан болельщиками самым красивым в истории мундиаля, сообщается на официальном сайте ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Как отмечается, мяч Негрете выбран лучшим из 32 голов, забитых в финальных турнирах чемпионатов мира, по итогам голосования болельщиков, которое продолжалось на странице чемпионата мира в Facebook с 31 марта по 9 апреля.

В финале голосования удар Негрете из пределов штрафной набрал больше голосов, чем дальний удар бразильца Эдера в матче с командой СССР на чемпионате мира 1982 года. Оба гола прошли путь от 1/16 финала, обойдя другие красивые мячи.

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