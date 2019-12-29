Наверняка вы уже видели самые известные достопримечательности мира во всей их красоте и историческом величии. И, возможно, видели неоднократно. В конце концов, это очень знаменитые места, которые мечтают посетить миллионы людей. Увидеть их воочию удается далеко не каждому, но их изображения растиражированы повсеместно - в фотоальбомах, кино, на открытках, сувенирах и так далее. Однако в этом выпуске мы предлагаем вам взглянуть на эти известнейшие места с совершенно другого ракурса. Порой весьма неожиданного...

Пирамиды Гизы.

То же место с другого ракурса...

То же место с другого ракурса...

Триумфальная арка.

То же место с другого ракурса...

То же место с другого ракурса...

Центральный парк, Нью-Йорк.

То же место с другого ракурса...