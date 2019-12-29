https://news.day.az/tourism/1190001.html Мировые достопримечательности с необычного ракурса
Мировые достопримечательности с необычного ракурса
Наверняка вы уже видели самые известные достопримечательности мира во всей их красоте и историческом величии. И, возможно, видели неоднократно. В конце концов, это очень знаменитые места, которые мечтают посетить миллионы людей. Увидеть их воочию удается далеко не каждому, но их изображения растиражированы повсеместно - в фотоальбомах, кино, на открытках, сувенирах и так далее. Однако в этом выпуске мы предлагаем вам взглянуть на эти известнейшие места с совершенно другого ракурса. Порой весьма неожиданного...
Римский Пантеон.
То же место с другого ракурса...
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