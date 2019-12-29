Наверняка вы уже видели самые известные достопримечательности мира во всей их красоте и историческом величии. И, возможно, видели неоднократно. В конце концов, это очень знаменитые места, которые мечтают посетить миллионы людей. Увидеть их воочию удается далеко не каждому, но их изображения растиражированы повсеместно - в фотоальбомах, кино, на открытках, сувенирах и так далее. Однако в этом выпуске мы предлагаем вам взглянуть на эти известнейшие места с совершенно другого ракурса. Порой весьма неожиданного...

Пирамиды Гизы.

То же место с другого ракурса...

Акрополь.

То же место с другого ракурса...

Триумфальная арка.

То же место с другого ракурса...

Стоунхендж.

То же место с другого ракурса...

Центральный парк, Нью-Йорк.

То же место с другого ракурса...

Римский Пантеон.

То же место с другого ракурса...

Запретный город.

То же место с другого ракурса...

Ниагарские водопады.

То же место с другого ракурса...

Тадж-Махал.

То же место с другого ракурса...

Бранденбургские ворота.

То же место с другого ракурса...

Гора Рашмор.

То же место с другого ракурса...

 
 

Мон-Сен-Мишель во Франции.

То же место с другого ракурса...

Знак "Голливуд".

То же место с другого ракурса...

Храм Святого Семейства.

То же место с другого ракурса...

Храм Василия Блаженного.

То же место с другого ракурса...

Санторини.

То же место с другого ракурса...

И даже Мона Лиза.

То же место с другого ракурса...

Гибралтарская скала.

То же место с другого ракурса...

Русалочка.

То же место с другого ракурса...

Миссия Аламо.

То же место с другого ракурса...

Лас-Вегас-Стрип.

То же место с другого ракурса...

Великая Китайская стена резко обрывается, как только упирается в океан.

То же место с другого ракурса...

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