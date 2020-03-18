180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов

30 января азербайджанский бизнесмен и путешественник Фарид Новрузи отправился в кругосветное путешествие, которое продлится 180 дней без перелетов.

Свое путешествие Новрузи, который является первым азербайджанцем, отправившимся в кругосветку, начал в Колумбии - 180-дневный кругосветный тур стартовал в городе Богота, где он и завершится. Путешественник уже успел посетить Колумбию, Эквадор и Перу, остров Пасхи и Таити - более подробно о том, как проходит кругосветка читайте по следующим ссылкам.

https://news.milli.az/interest/830783.html

https://news.day.az/tourism/1208443.html

https://www.trend.az/life/travel/3201134.html

Острова Кука - архипелаг и одноимённое самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией в южной части Тихого океана в Полинезии - стали очередным пунктом, который Ф.Новрузи посетил в рамках своего кругосветного путешествия.

"Всегда восхищался смелостью исследователей и мне самому хотелось заняться исследовательской географической деятельностью, но к сожалению, все досягаемые места уже открыты, и одним из тех первооткрывателей является Джеймс Кук" - пишет Ф.Новрузи в своих заметках о самом большом из островов Кука Раротонге, подчеркивая, что острова Кука восхитили его намного больше, чем Таити.

Экскурсия по Раротонге Новрузи совершил на автобусе - путешественник отмечает, что остров плодородный и здесь невозможно удивить кого-либо каким-нибудь фруктом, так как все можно сорвать прямо с дерева, как к примеру, гуаву или папайю. С островов Кука Фарид Новрузи отправился в Новую Зеландию.

В ходе кругосветного путешествия с Фаридом Новрузи произошел очень интересный случай - путешественник "перескочил" через день из 3-го марта в 5-е - 4-е марта из жизни Ф.Новрузи исчезло, произошло это из-за Линии перемены даты.

Фарид Новрузи подчеркивает, что самая сложная часть его 180-дневного путешествия осталась позади: "Важным моментом был пересечение Тихого океана, и судьба дала мне такой шанс. Не знаю, я первый азербайджанец совершивший подобное, или нет, но это были невероятные впечатления, которые останутся со мной до конца моих дней".

Следующим пунктом путешествия стал Окленд, являющийся крупнейшим населенным пунктом Новой Зеландии, о котором более подробно читайте в интересной публикации Ф.Новрузи в социальной сети Instagram.

После прогулки по Окленду путешествие продолжилось уже в водах Индийского океана: "Это было невероятное чувство, так как в течение 20 дней я плыл по Тихому океану, а сейчас продолжаю путешествие по водам Индийского океана".

Находясь в Новой Зеландии Ф.Новрузи записал специальное видео, в котором поздравил всех сотрудниц возглавляемой им компании Novco Group c Международным женским днем 8 марта, пожелав им счастья, любви и больше путешествий.

В ходе своего тура Ф.Новрузи осуществил мечту многих путешественников, посетив город Роторуа и расположенную в там "деревню хоббитов" - именно здесь проходили съемки экранизации романа Дж. Р. Р. Толкиена "Властелин колец", сделавшие данную локацию популярной среди туристов по всему миру: "Если бы у меня был знакомый в Голливуде, я бы предложил ему снять фильм в Габале или Исмаиллы".

Город Тауранга, расположенный на Северном острове в Новой Зеландии не особо впечатлил Фарида Новрузи, по словам которого город показался ему скучным, улицы пустыми и бездушными, но при этом именно здесь люди могут наблюдать одними из первых в мире восход солнца, что и сделал путешественни.

После Тауранги Фарид Новрузи отправился в новозеландский город Роторуа, где расположено огромное количество грязевых вулканов и источников термальных вод - прогуливаясь по городу путешественник заглянул в сувенирный магазин, где увидел множество флагов и с позволения хозяина магазина наклеил на стену стикер с изображением азербайджанского флага.

Побывал Ф.Новрузи и в уникальном лесу секвой, а также запечатлел на камеру озеро, одна часть которого голубого, а другая зеленого цвета - всю это природную красоту Новой Зеландии вы можете увидеть на фотографиях, приведенных ниже.

Впечатлила путешественника и Долина гейзеров, а также мощнейший водопад Хука - заглянул Ф.Новрузи и в кафе "Баку", расположенное в новозеландском городе Таупо, открытое там большим поклонником Формулы 1, влюбившимся всем сердцем в столицу Азербайджана: "Несмотря на то, что в кафе не было ничего из азербайджанской кухни, мне было очень приятно увидеть на стенах фотографии болидов на фоне родного города".

В ходе путешествия Ф.Новрузи встретился с азербайджанской супружеской парой Руфатом и Сабиной, проживающей в столице Новой Зеландии городе Веллингтоне: "Было очень приятно видеть азербайджанцев, которым удалось многого добиться за пределами Родины".

Следующий пункт путешествия город Веллингтон, который по словам Фарида Новрузи мог бы составить конкуренцию Баку в борьбе за звания "города ветров", и также, как и столица Азербайджана новозеландский город расположен на берегу морской бухты.

Особо впечатлил путешественника новозеландский национальный парк "Milford Sound", в который он пообещал обязательно в скором времени вернуться с семьей - парк стал последним местом в Новой Зеландии в рамках долгого тура.

Путешествие Фарида Новрузи продолжается - online за этим увлекательным и познавательным туром можно следить как в социальных сетях Instagram и Facebook где он постоянно делится яркими фотографиями и своими впечатлениями о путешествиях, так и на YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=dr_LzKr-ETs

По международным правилам кругосветным называется путешествие, совершенное без перелетов на самолетах через все меридианы и охватившее путь протяженностью как минимум 40 000 км - одним из обязательных условий является нахождение в ходе тура в двух противоположных точках мира и двукратное пересечение экватора, а также прохождение более 1000 километров на автобусе, поездом, на машине, на велосипеде, пешком и т.д. на каждом континенте.

На протяжении 6 месяцев в ходе кругосветки путешественник посетит 6 частей света Азию, Европу, Африку, Северную и Южную Америки, Австралию и Океанию.

Еще раз особо подчеркнем, что именно Ф.Новрузи станет первым в мире азербайджанцем, кто совершит подобное путешествие - уверены, что его поразительный пример вдохновит многих, которые, как и он смело последуют за своей мечтой и отправятся знакомиться с новыми странами и их богатыми культурами.

Главные спонсоры кругосветки Mybrands.Az, Pasha Bank, Azercell, Mercedes Benz, спонсорами выступают Triponline и Az Insurance - проект осуществляется при поддержке Vizam.az и Азербайджанской диаспоры.

Информационную поддержку кругосветного путешествия осуществляют Day.az, Trend.az и Milli.az.