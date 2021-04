Дубай вновь открыт для туристов из Азербайджана. Нынешней весной, после долгого перерыва вызванного пандемией, авиакомпании AZAL и flydubai возобновили перелеты по маршруту Баку-Дубай-Баку, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Однако продолжающаяся борьба с распространением коронавируса накладывает некоторые ограничения и обязательства на путешественников. Впрочем необходимость сдавать тесты на коронавирус, носить маски и соблюдать дистанцию и без того превратились в норму жизни. К тому же хлопоты по подготовке к поездке с лихвой компенсируются широкими возможностями для бескомпромиссного отдыха и развлечений, которые Дубай предлагает путешественникам, истосковавшимся по новым впечатлениям за время самоизоляции.

Приметы времени

Аэропорт Баку нынешней весной выглядит необычайно пустынным: число пассажиров заметно уменьшилось в связи с пандемией. Самолет в Дубай был наполовину пуст. Облаченные поверх традиционной формы в защитные накидки стюардессы и стюарды суетливо рассаживали прибывающих пассажиров, к хлопотам которых помимо оформления виз и билетов теперь прибавились новые.

Так, для вылета в Дубай гражданам Азербайджана необходимо предоставить негативные результаты ПЦР теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до начала поездки. Результаты должны быть переведены на английский язык и распечатаны. Для граждан Азербайджана повторный тест по прибытии в Дубай не требуется, несмотря на то, что пассажирам из ряда других стран СНГ необходимо заново сдать тест в аэропорту. Также всем туристам, прилетающим в Дубай, нужно иметь медицинскую страховку на стоимость от 30 тысяч долларов, покрывающую ковид.

Аэропорт Дубая, по сравнению с бакинским, кажется более оживленным: пассажиров по-прежнему много, включая тех, кто летит транзитом. Магазины и кафе в зоне дьюти-фри работают в обычном режиме, однако из отделов по продаже парфюмерии убрали все тестеры, чтобы минимизировать риски заражений через поверхность товаров. Для знакомства с тем или иным ароматом необходимо попросить тестер у консультанта.

К основным мерам ограничений в Дубае относятся необходимость ношения масок в местах скоплений людей - как в помещении, так и на открытом воздухе, и соблюдение дистанции. Метро и автобусы в Дубае действуют в прежнем режиме, однако в работе такси мы заметили изменения. Теперь в салоне автомобиля могут ехать одновременно не более двух взрослых пассажиров - оба на заднем сидении, на переднем сидеть запрещено. Правила соблюдаются неукоснительно, никакие уговоры не помогают.

В остальном влияние пандемии не особо чувствуется: торговые центры, магазины, рестораны, парки и объекты развлечений открыты для публики. При этом, как это принято в Дубае, торговые объекты - молы и магазины работают допоздна - даже в полночь все открыто, повсюду кипит жизнь.

Башни Эмиратов и Музей будущего

Изменения, вызванные пандемией, коснулись и гостиничной сферы. В этом мы смогли убедиться, поселившись в отеле Jumeirah Emirates Towers, куда направились сразу из аэропорта. Узнаваемый профиль двух Эмиратских башен украшает центр Дубая с 2000 года, располагаясь в окружении таких же знаковых ультрасовременных сооружений. Одна из башен отведена под офисы, а в другой, высотой 309 метров, разместился 56-этажный пятизвёздочный отель. В этой гостинице бизнес-класса особое внимание уделено деталям. К примеру, как только постоялец распахивает дверь в свой номер, на панорамных окнах автоматически раздвигаются шторы, открывая захватывающий вид на урбанистический ландшафт Дубая, усеянный сверкающими небоскребами. Кровать располагается напротив окна, чтобы можно было наслаждаться городскими видами перед сном и сразу после пробуждения. В спинку кровати встроено электронное табло: стоит протянуть руку, и вы можете управлять шторами, менять сценарии освещения в комнатах, вызвать сотрудника сервисной службы отеля и т.д.

Интересно, что к гигиеническим аксессуарам, бутылкам с питьевой водой и принадлежностям для приготовления чая и кофе, традиционно предоставляемым отелем постояльцам, теперь прибавился и так называемый "пандемический набор": коробка с медицинскими масками, влажными антибактериальными салфетками и санитайзером. Еще одно новшество постояльцев поджидает во время завтрака или любой другой трапезы, организованной по принципу "шведского стола": теперь доступ к столам с блюдами для посетителей ограничен: для того, чтобы заполучить порцию того или иного кушанья, следует обратиться к сотруднику заведения. Таким образом, заведение пытается предотвратить риски заражения для гостей отеля.

Как мы уже упомянули, виды, открывающиеся из окон отеля Jumeirah Emirates Towers, заслуживают особого внимания. А одно из зданий, расположенных прямо перед комплексом поражает воображение своей конструкцией - это Музей будущего. Визуально это строение обтекаемой формы, напоминает перстень, стальная поверхность которого испещрена арабской вязью. Открытие музея запланировано на октябрь текущего года и приурочено к выставке ЭКСПО-2020. Экспозиция музея будет посвящена инновациям, способным расширить физические и интеллектуальные возможности человека. Анонсируется, что посетители смогут взаимодействовать с экспонатами через интерактивные дисплеи.

Ветроловы, арабский ужин и абра за дирхам

Дубай - город, в котором тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее. Для того, чтобы погрузится в атмосферу традиционного уклада жизни в Дубае, достаточно проехать несколько километров от центра в сторону Старого города. Здесь можно посетить восточные рынки, побродить по узким улочкам старых поселений и покататься на арабской лодке - абра.

Чтобы познакомиться с историей Дубая, мы направились на прогулку по кварталу Al Fahidi. В этой части города, на берегах залива Dubai Creek, превосходно сохранились архитектурные образцы, характерные для Дубая середины XIX столетия. Особенно примечательны традиционные ветряные башни, построенные из камня, тика, гипса, древесины пальмовых и сандаловых деревьев. Благодаря естественной вентиляции, они обеспечивали прохладу в жаркие дни. Чем выше была башня-ветролов, тем эффективнее действовала. Часто внутри нее развешивались мокрая материя и канаты для лучшего охлаждающего эффекта.

Интересно, что в прошлом здания в Дубае строились с использованием кораллов: то есть вместо кирпичей использовался твердый известковый скелет некоторых видов кораллов. Их и сегодня можно видеть в кладке древних зданий квартала Al Fahidi: при реставрации мастера специально оставили некоторые участки стен не обработанными.

В целом в квартале Al Fahidi законсервировано около 50 старинных зданий, которые сегодня переформатированы в галереи и музеи. Здесь же находится и Центр культурного сотрудничества Шейха Мохаммеда, где можно ближе познакомиться с местной культурой и традициями.

Наша поездка в Дубай пришлась на период священного месяца Рамазан. В Центре культурного сотрудничества Шейха Мохаммеда организуются традиционные завтраки, обеды и ужины, пользующиеся большой популярностью среди гостей города. Нам удалось побывать на ифтаре (прием пищи во время разговения). Скатерть с блюдами арабской кухни была расстелена на полу, устланном коврами, а гости расположились вокруг на мягких подушках. Сотрудник центра рассказал собравшимся о значении и установлениях Рамазана, ответил на интересующие вопросы. Среди блюд можно было видеть вегетарианскую и куриную салону (тушеные овощи и мясо), бирьяни - рис со специями, овощами и курицей, тушеную говядину и баранину. Запивать трапезу предлагалось кисломолочным напитком - лабан, чаем и арабским кофе с шафраном и кардомоном.

Для гостей Центра культурного сотрудничества Шейха Мохаммеда также проводится множество различных мероприятий, включая экскурсионные туры по исторической части города и посещение мечетей в сопровождении гида.

Стоит посетить и недавно отреставрированный район Al Seef, расположенный по соседству с кварталом Al Fahidi. Узкие улочки, дома из песчаника и традиционные ветряные башни создают здесь атмосферу Старого Дубая. Во время прогулок можно приобрести изделия местных ремесленников и арабскую парфюмерию. Поблизости расположен Музей иллюзий, в экспозиции которого представлено множество необычных экспонатов.

Здесь также находится пристань, откуда можно отправиться в небольшой круиз по заливу Dubai Creek на пароме или традиционной абре. Такая поездка стоит всего 1 дирхам на человека (меньше 30 центов), однако таит в себе массу положительных эмоций и возможность освежится в потоках морского бриза.

После того как лодка причалит, посетите традиционные рынки Дубая - Золотой и рынок специй. И не забудьте полюбоваться на кольцо Najmat Taiba, весом 64 кг, занесенное в книгу рекордов Гиннеса как самое большое золотое кольцо в мире!

Путешествие в прошлое и портал в будущее

Окинуть взглядом одновременно Старый и Новый Дубай можно, если посетить еще одну удивительную достопримечательность - Dubai Frame. Необычное архитектурное сооружение в форме рамки, с момента открытия в 2018 году служит своеобразным "мостом" между прошлым, настоящим и будущим Дубая. С Dubai Frame открывается панорамный вид, с одной стороны, на исторические районы Дубая ― некогда центр жемчужного промысла, а с другой ― на головокружительные небоскребы современного мегаполиса.

Все красоты Дубая: старые кварталы района Deira, искрящиеся воды Арабского залива, дюны пустыни Руб-Эль-Хали и современные небоскребы района Dubai Marina, предстают перед зрителями во всем своем великолепии. Вид со 150-метровой высоты просто захватывает дух. Посмотрите на север, и вы увидите залив Dubai Creek с традиционными лодками дау и восточными базарами. Потом повернитесь на юг, и перед вами откроется вид на Новый Дубай, сверкающий небоскребами, искрящейся морскими гаванями и диковинными архитектурными сооружениями.

Раму венчает уникальный стеклянный мост площадью в 25 квадратных метров, который соединяет две параллельные башни, расположенные друг от друга на расстоянии 93 метров. Ступив на него, вы почувствуете, словно парите над 150-метровой бездной. Однако бояться вам абсолютно нечего! Стеклянная панель, выполненная из материалов наивысшего качества, прочнее стали. А для внешней облицовки рамки было использовано 15 тысяч кв. м. пластин из нержавеющей стали, покрытой нитридом титана, придающим конструкции золотистый цвет.

В галерее на нижнем уровне Dubai Frame расположена фантастическая иммерсивная выставка. Погрузиться в историю города вам помогут проекции, аудиовизуальные объекты, а также искусственно воссозданная дымка и ароматы. Аттракцион Virtual Metropolis ― это своеобразный "тоннель путешествий во времени", который откроет перед вами виртуальный мир будущего Дубая.

Вместо послесловия

Вообще Дубай с его потрясающими видами можно назвать царством обзорных площадок. Неслучайно самая высокая в мире обзорная площадка, расположенная на башне Бурдж Халифа находится именно в Дубае. При этом отдавать пальму первенства в ближайшее время Дубай не намерен. Строящаяся в Дубай-Крик Харбор новая башня, высотой почти километр, наверняка удивит еще более захватывающими видами.

Тем временем, нам удалось посетить еще одну обзорную площадку - The View at The Palm, недавно открывшуюся на знаменитом рукотворном острове Палм-Джумейра. С расположенной на высоте 240 метров террасы открывается панорамный 360-градусный вид, как на остров, так и на потрясающий горизонт Дубая.