Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала Агдама и Физули

"Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала городов Агдам и Физули".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил заведующий сектором регионального развития туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов.

По его словам, в настоящее время эти концепции охватывают города, а в дальнейшем они будут направлены на оценку туристического потенциала районов.