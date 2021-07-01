https://news.day.az/tourism/1357652.html Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала Агдама и Физули
Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала Агдама и Физули
"Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала городов Агдам и Физули".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил заведующий сектором регионального развития туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов.
По его словам, в настоящее время эти концепции охватывают города, а в дальнейшем они будут направлены на оценку туристического потенциала районов.
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