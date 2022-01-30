В Сан-Марино возобновляют вакцинный туризм

Власти республики Сан-Марино, находящейся на территории Апеннин, решили возобновить вакцинный туризм, предлагая иностранцам сделать бустерную дозу российским препаратом "Спутник Лайт". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье представитель Института по обеспечению социальной безопасности Франко Кавалли, передает Day.Az.

"Правительство Сан-Марино приняло решение возобновить вакцинный туризм, таким образом иностранцы смогут сделать бустерную дозу "Спутника Лайт". В ближайшие дни будет размещена вся информация о том, как это можно сделать", - сказал собеседник агентства.

Он также указал, что в республике, несмотря на то, что "Спутник" остается непризнанной вакциной в ЕС, бустер решили сделать 832 человека. "4 февраля у нас назначена новая дата ревакцинации, и мы получили несколько сотен заявок", - сказал представитель Института, который осуществляет кампанию по вакцинации в республике с населением чуть более 30 тыс. человек.

Положительный опыт

После завершения национальной кампании по вакцинации власти республики стали принимать иностранных туристов, которым на платной основе предлагалась российская прививка. Предполагалось, что турист должен был пробыть в республике несколько дней и вернуться через 21 день для получения второй дозы. Всего таким образом были привиты около 2 тыс. иностранцев из разных стран мира. С 22 декабря прошлого года в Сан-Марино начали использовать "Спутник Лайт" в качестве бустера.

Проведенные независимые научные исследования продемонстрировали высокую эффективность защитных функций российской вакцины от коронавируса и разных его штаммов. Создатели вакцины "Спутник V" утверждают, что гетерогенное бустирование "Спутником Лайт" является одним из лучших решений для продления защитного действия других вакцин. "Спутник V" был зарегистрирован в более чем 70 странах с общим населением свыше 4 млрд человек. "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира, в том числе как универсальный бустер.