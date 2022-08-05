"Звездный городок" Пирембель - красоты ЯРДЫМЛЫ

Южные регионы Азербайджана почему-то значительно уступают северным и западным в плане популярности у туристов. Возможно? Это связано с их малоизученностью или более слабой дорожной инфраструктурой, однако там встречаются такие природные уголки и ландшафты, что с непривычки может показаться, что находишься где-то на другом конце света. Удивительная игра нетронутой живой и мертвой природы заставляет путешественника забыть обо всем и притягивает сюда снова и снова.

Сдача в эксплуатацию новой скоростной автомагистрали Алят-Астара позволило решить проблему быстрого доступа к этим регионам из столицы и раскрыть их туристический потенциал. Теперь, к примеру, до Ярдымлинского района можно комфортно добраться всего за три часа и при дефиците времени успеть осмотреть основные достопримечательности в течение дня.

Расстояние до райцентра при движении по трассе - около 260 км. После съезда с магистрали дорога, ведущая к цели нашего путешествия, пролегает по очень живописным местам - лесные массивы сменяются горными серпантинами, а полноводные ручьи - каменистыми оврагами.

У одной из излучин дороги находится довольно посещаемый двухступенчатый водопад, называемый местными жителями Тякдам. На территории располагается ресторан, но проход к водопаду свободный. Между ступенями есть мостик, с которого очень удобно делать фотографии.

Координаты водопада Тякдам: 38.94380,48.44819

Далее, проникая вглубь Ярдымлинского района и приближаясь к азербайджано-иранской границе, примерно через час достигаем конечного пункта путешествия - поселка Пирембель. В центре поселка находятся родник и небольшой парк.

В верхней его части - поближе к горам и недалеко от довольно красивой мечети можно заметить несколько валунов округлой формы, по форме и составу очень напоминающих метеориты. И окружающая обстановка, насыщенная породами вулканического происхождения, тоже как бы создает атмосферу таинственности.

Координаты места: 38.92385, 48.12460

Один их таких космических скитальцев упал прямо в мавзолей местного религиозного деятеля и жители поселка, посчитав это знаком, не тронули камень, который так и остался там лежать.

38.92202,48.12717

Окрестности поселка Пирембель являются в основном местностью с луговым и скальным ландшафтом, однако сам населенный пункт изобилует высокими деревьями с густыми кронами и это создает постоянную прохладу летом. Некоторые из деревьев настолько старые и заскорузлые, что напоминают сказочных древесных великанов из фильма "Властелин колец".

Дороги тут везде асфальтированные и качественные, за исключением последних нескольких сот метров внутри поселка, однако все вышеуказанные места можно обойти и пешком - это займет не более 15-20 минут.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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