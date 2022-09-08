https://news.day.az/tourism/1493740.html Самолет рейса Баку-Аланья совершил вынужденную посадку
Самолет рейса Баку-Аланья совершил вынужденную посадку
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9111 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку-Аланья, принял решение сесть в запасном аэропорту в Анталье, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.
"Причина - плохая видимость из-за сильной задымленности от горящих лесов", - говорится в сообщении авиакомпании.
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