https://news.day.az/tourism/1518688.html В Бодруме построят новый общественный пляж
В Бодруме построят новый общественный пляж
Как сообщает портал bodrum.com., Министерство культуры и туризма Турции решило строить ещё один общественный пляж в Бодруме, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.
Новый пляж на популярном у туристов курорте займёт площадь более 30 000 кв.м, он раскинется в районе Тюркбюкю.
Ожидается, что пляж будет построен в рекордные сроки - всего за 75 дней, чтобы он смог открыться для отдыхающих к началу нового сезона.
Напомним, что первый общественный пляж в Бодруме был открыт в 2019 году в районе Ичмелер при поддержке Министерства культуры и туризма Турции.
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