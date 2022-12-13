В Бодруме построят новый общественный пляж

Как сообщает портал bodrum.com., Министерство культуры и туризма Турции решило строить ещё один общественный пляж в Бодруме, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Новый пляж на популярном у туристов курорте займёт площадь более 30 000 кв.м, он раскинется в районе Тюркбюкю.

Ожидается, что пляж будет построен в рекордные сроки - всего за 75 дней, чтобы он смог открыться для отдыхающих к началу нового сезона.

Напомним, что первый общественный пляж в Бодруме был открыт в 2019 году в районе Ичмелер при поддержке Министерства культуры и туризма Турции.