В Дубае хотят сделать аэропорт Аль-Мактум самым большим в мире

Власти ОАЭ планируют расширить аэропорт Аль-Мактум в Дубае, чтобы сделать его самым крупным в мире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, проект реконструкции опубликован на сайте правительства.

Завершить работы по расширению намерены к 2027 году. Воздушная гавань сможет обслуживать до 260 млн пассажиров в год. На территории площадью около 65 кв. км разместятся пять взлётно-посадочных полос.

Напомним, что Саудовская Аравия недавно также объявила о расширении столичного аэропорта - по планам властей, аэропорт в Эр-Рияде к 2030 году сможет принимать до 120 млн человек в год, что сделает его одним из крупнейших в мире.