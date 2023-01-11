https://news.day.az/tourism/1527489.html В Дубае хотят сделать аэропорт Аль-Мактум самым большим в мире
В Дубае хотят сделать аэропорт Аль-Мактум самым большим в мире
Власти ОАЭ планируют расширить аэропорт Аль-Мактум в Дубае, чтобы сделать его самым крупным в мире.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, проект реконструкции опубликован на сайте правительства.
Завершить работы по расширению намерены к 2027 году. Воздушная гавань сможет обслуживать до 260 млн пассажиров в год. На территории площадью около 65 кв. км разместятся пять взлётно-посадочных полос.
Напомним, что Саудовская Аравия недавно также объявила о расширении столичного аэропорта - по планам властей, аэропорт в Эр-Рияде к 2030 году сможет принимать до 120 млн человек в год, что сделает его одним из крупнейших в мире.
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