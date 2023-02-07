Таиланд передумал унижать туристов

Таможня Таиланда решила отказаться от тщательного личного досмотра пассажиров в аэропортах, владеющих дорогостоящими аксессуарами и другими предметами роскоши, посчитав процедуру "унизительной и навязчивой" для туристов. Об этом пишет Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заместитель генерального директора Таможенного департамента Пхантонга Лойкулнанта считает, что подобные процедуры вызывают дискомфорт у туристов и идут в разрез с политикой открытия королевства.

"Мы больше не будем проводить унизительные, навязчивые личные досмотры гостей, даже если они носят дизайнерские сумки стоимостью в сотни тысяч бат или роскошные часы за несколько миллионов бат. Новая политика применяется в отношении личных вещей, а не предметов, ввозимых для торговли", - пообещал представитель власти.

При этом уточнялось, что политика применяется лишь в случаях, когда такие предметы являются личными вещами, а не предметами, ввозимыми для торговли, имеющие подозрения на контрабанду или чья настоящая принадлежность вызывает подозрения. Например, если турист носит на запястье несколько часов.

Въезжающие в Таиланд туристы могут пройти по "зеленому" коридору, если у них нет предметов, подлежащих декларированию. К ним относят личные вещи "в разумном количестве" на общую сумму не более 20 тысяч бат, не являющиеся запрещенными, а также максимум 200 сигарет или 250 грамм табака и не более одного литра алкогольных напитков.