Египетские курорты накрыло бурей

Пыльная буря обрушилась на курорты Египта на Южном Синае. В центре стихии оказался город Аль-Тур, особо не известный туристам, но местные метеорологи опасаются, что буря дойдёт и до Шарм-эль-Шейх с Дахабом, а также может достичь материка, где находятся курорты Рас-Галеб и Рас-Сухейр, передает Day.Az со ссылкой на портал Tourprom.

Также предупреждения озвучены и для экскурсий на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины. Везде фиксируют сильный ветер и пыль, которые ухудшают видимость на дорогах.

Как заявил генерал-майор Халед Фуда, губернатор Южного Синая, в египетских СМИ, он ежедневно следит за погодой и прогнозами метеорологического управления. Основная неприятность - высокая скорость ветра, в среднем 23 км/ч, но в некоторых местах до 40 км/ч, что считается уже сильным ветром. Впрочем, пыль и мусор в воздух поднимает и "средний" уровень ветра.

По данным главы провинции, в Дахабе скорость ветра фиксировалась в 23 км/ч при 29 градуса тепла, в Шарм-эль-Шейхе пока спокойнее - всего 11 км/ч. Сильный ветер также в Нувейбе и Табе. Также северный ветер "обрушился" на гору Синай, в окрестностях которой зафиксированы пыльные бури.

При этом пока прогноз погоды для туристов в Шарме вполне благоприятный. Стоит жаркая погода - +28-30 градусов днём и +22 ночью. Вода в море - +24 градуса. В основном на ближайшую неделю обещана солнечная погода.