"Грузинские авиалинии" отменили транзитные рейсы через Ереван

Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила транзитные рейсы в Москву через Ереван, так как с 20 мая начинает прямые полеты. Об этом сообщили в авиакомпании Georgian Airways, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"После 20 мая все транзитные рейсы отменены, как всем известно, будут прямые полеты",- заявили в авиакомпании.

Ранее Georgian Airways выполняла рейсы в Москву через Ереван. После решения России о восстановлении прямого авиасообщения между странами грузинская авиакомпания подала запрос в Агентство гражданской авиации о выполнении прямых рейсов и получила разрешение. Прямые рейсы из Тбилиси в Москву авиакомпания будет выполнять с 20 мая семь раз в неделю.

