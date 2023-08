PASHA Development подписывает соглашение с Marriott International об открытии The Ritz-Carlton Residences, Baku

- The Ritz-Carlton Residences станет первой брендовой резиденцией в Баку

Баку, 28 августа 2023 г. - Сегодня PASHA Development, ведущий девелопер недвижимости Азербайджана (дочерняя компания PASHA Holding) объявила о подписании соглашения об управлении с Marriott International в рамках открытия The Ritz-Carlton Residences, Baku - первой брендовой резиденции в городе. Проект предполагает множество эксклюзивных преимуществ для владельцев, дополнительные платные услуги и легендарный сервис от The Ritz-Carlton.

The Ritz-Carlton Residences, Baku расположен в оживленном районе Насими в 31-этажном здании, 14 из которых занимает The Ritz-Carlton, Baku - первый отель бренда в стране. Превосходный выбор локации обеспечивает жильцам удобный доступ к центру города и международному аэропорту имени Гейдара Алиева, создавая идеальный баланс бурной столичной жизни и уникальной жилой среды. Прямо напротив The Ritz-Carlton Residences, Baku находится знаменитый Центр Гейдара Алиева - икона современной архитектуры, спроектированная легендарной Захой Хадид.

The Ritz-Carlton Residences, Baku предлагает 79 апартаментов, включая пентхаусы и квартиры с одной-четырьмя спальнями, каждая из которых отличается уникальным дизайном и планировкой. Владельцы получат привилегированные услуги и прямой доступ к инфраструктуре отеля The Ritz-Carlton, Baku, включая два ресторана, руфтоп бар и открытую террасу, помещения для встреч и мероприятий мирового класса, круглосуточный фитнес-центр с крытыми бассейнами, брендовым спа-центром The Ritz-Carlton с сауной, паровой и турецкой баней/хаммамом, The Ritz-Carlton Club и эксклюзивный Residents' Lounge.

Рашад Алиев, генеральный директор PASHA Development, отметил: "Мы очень рады объявить о нашем соглашении с Marriott International об открытии The Ritz-Carlton Residences, Baku. Стороны разделяют стремление обеспечить жителям неповторимый комфорт, основанный на золотом стандарте гостеприимства The Ritz-Carlton. The Ritz-Carlton Residences, Baku дополнит впечатляющее портфолио недвижимости PASHA Development, которое включает многие знаковые объекты города, и предложит новый эталон роскошной жизни в Баку".

Элегантные резиденции созданы с тщательным вниманием к деталям, которым славится бренд The Ritz-Carlton. Поразительная архитектура здания в форме паруса дополняет концепцию дизайна, разработанную студией Kristina Zanic Consultants. В ее основе - идея "города с богатым наследием", вдохновленная многогранным влиянием местной истории, культуры, языка и религии.

По словам Панкаджа Бирла, регионального вице-президента Marriott International по Восточной Европе: "Мы рады представить The Ritz-Carlton Residences, Baku в качестве дополнения к известному отелю. Каждое впечатление от Ritz-Carlton способно выйти за рамки обыденности, и The Ritz-Carlton Residences, Baku будет отражать то, как предпочитают жить граждане мира, ценители культурного наследия и утонченного стиля".

Планируемый к открытию в последнем квартале 2023 года The Ritz-Carlton Residences, Baku предоставит владельцам возможность "наслаждаться жизнью здесь и сейчас" благодаря множеству дополнительных услуг. К ним относятся VIP-доступ к лучшим удобствам, предлагаемым отелями The Ritz-Carlton и Marriott по всему миру, услуги консьержа, элитный статус в программе Marriott Bonvoy и многое другое. Кроме того, владельцы станут членами PASHA Elite Club, предлагающего различные привилегии в рамках портфолио PASHA Holding.

Важное примечание: The Ritz-Carlton Residences, Baku не принадлежит, не является объектом строительства или продажи компании The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. или ее аффилированных лиц ("Ritz-Carlton"). ООО "Yelken Operating Company" использует торговые знаки и наименование The Ritz-Carlton в соответствии с лицензией, выданной компанией Ritz-Carlton, которая не подтверждает точность каких-либо данных или заявлений, представленных в настоящем сообщении.

О компании PASHA Development

The Ritz-Carlton Residences, Baku является частью портфолио PASHA Development. Основанная в 2012 году как дочерняя компания PASHA Holding LLC, крупнейшего холдинга Азербайджана, PASHA Development занимается приобретением, развитием и управлением объектами недвижимости. Обладая надежной репутацией и отмеченным наградами портфолио, компания считается ведущим застройщиком в Азербайджане.

