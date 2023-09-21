https://news.day.az/tourism/1599795.html Иран возобновил авиарейсы в Азербайджан и Армению
Иран возобновил авиарейсы в Азербайджан и Армению
Иран снял запрет на полеты в Азербайджан и Армению, а также авиарейсы, выполняемые из этих стран в Исламскую Республику, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Об этом сообщил представитель Организации гражданской авиации Ирана.
"Когда появились сообщения о начале локальных антитеррористических мероприятий, мы ввели запрет на полеты. Сегодня (вчера - ред.) стало известно о прекращении огня, поэтому выполнение некоторых рейсов было разрешено", - сказал представитель ведомства.
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