Иран возобновил авиарейсы в Азербайджан и Армению

Иран снял запрет на полеты в Азербайджан и Армению, а также авиарейсы, выполняемые из этих стран в Исламскую Республику, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Об этом сообщил представитель Организации гражданской авиации Ирана.

"Когда появились сообщения о начале локальных антитеррористических мероприятий, мы ввели запрет на полеты. Сегодня (вчера - ред.) стало известно о прекращении огня, поэтому выполнение некоторых рейсов было разрешено", - сказал представитель ведомства.