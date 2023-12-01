Семейная чета туристов устроила мордобой и посадила самолет

Семейная чета туристов направлялась в Таиланд, но устроила мордобой прямо на борту самолёта, из-за этого пилоты приняли решение экстренно посадить авиалайнер сначала в Пакистане, потом в Индии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на немецкое издание DW.

По уточнённой информации, из-за конфликта на борту рейс немецкой авиакомпании Lufthansa LH772 из Мюнхена в Бангкок был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту имени Индиры Ганди (IGI) в Дели. Первоначальное намерение приземлиться в Пакистане власти принимающей страны не поддержали, поэтому было принято решение продолжить полёт до столицы Индии, где был высажен один немецкий дебошир.

"В среду, 27 ноября, рейс LH772 из Мюнхена в Бангкок был перенаправлен в Дели из-за неуправляемого пассажира на борту. Указанное лицо было передано властям", - говорилось в сообщении авиакомпании. Пассажир принес извинения, а в настоящее время Lufthansa и немецкое посольство решают вопрос о его дальнейшей судьбе. Возможные последствия для нарушителя остаются неопределёнными.

Этот инцидент последовал за рядом подобных случаев на борту различных авиакомпаний, включая недавнее повреждение кресел агрессивным туристов на рейсе Egypt Air и обвинение в нецензурном поведении на борту Air India. Примечательно, что пассажир, обвинённый в оскорбительных действиях в прошлом году на рейсе Air India из Нью-Йорка в Нью-Дели, был арестован и привлечён к ответственности по законодательству Индии. Кроме того, отметило издание, в прошлом году 34-летний пассажир помочился на пожилую пассажирку рейса Air India Нью-Йорк-Нью-Дели. 4 января полиция Дели возбудила против него уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса Индии (IPC) по жалобе, поданной женщиной в Air India. В результате он был арестован в Бангалоре 6 января и впоследствии отправлен под стражу в судебном порядке.