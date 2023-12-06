На Бали начинаются проверки туристов

Чиновники на Бали не хотят рисковать с повторением ковида, поэтому обратились к средствам массовой информации, чтобы предупредить туристов. На острове могут начаться проверки на новый вирус. Правда пока туристов уверяют, что никакого карантина не вводится и отказываться от отдыха не надо. Даже ту целевую аудиторию, которая может попасть под новые проверки - это в первую очередь китайские туристы. Причина - в загадочной пневмонии, которая уже начала распространяться по Бали из Китая, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Напомним, таинственная эпидемия поразила уже несколько районов Китая, и даже добралась до США и Старого Света. Более того, сенаторы США уже потребовали от Байдена "незамедлительно ограничить поездки" между США и Китаем из-за "загадочного респираторного заболевания", выявленного в КНР. В конце ноября ВОЗ запросила у властей Китая данные о росте респираторных заболеваний и вспышках пневмонии у детей. Международные новостные агентства писали, что китайские больницы "перегружены больными детьми". А к началу зимы ситуация дотянулась и до США.

Вот и чиновники на Бали не хотят рисковать. При этом глава Управления здравоохранения Бали И Ньоман Геде Аном заявил, что никакого "специального обращения" именно к китайским туристам не будет. Однако сотрудники аэропорта будут "неуклонно принимать меры по проверке прибывающих туристов", видимо испробованных за ковид. Соответствующие встречи и учения уже проводились в аэропорту И Густи Нгурах Рай, а также в медицинских учреждениях.

"Иностранцы, у которых обнаружены симптомы пневмонии, будут направлены в клинику в аэропорту или порту", - также пояснил пуководитель портового офиса Денпасара Анак Агунг Нгурах Кусумаджая. После обследования туристам может грозить направление в три больницы, которые были рекомендованы Министерством здравоохранения для лечения иностранцев, предположительно страдающих пневмонией, где оборудованы изоляторы для больных инфекционными заболеваниями.

При этом официальные лица уверяют, что запрет на въезд туристов из Китая в Индонезию не рассматривается. Как заявил директор отдела профилактики и контроля инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Имран Памбуди, на Бали нет запрета на поездки, но планируется "повысить бдительность" в отношении пассажиров, у которых есть симптомы кашля или высокой температуры. Так что туристам не советуют отказываться от поездок на Бали, но каждый выбирает для себя.

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