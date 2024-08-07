Бакинский аэропорт приближается к новому рекорду

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает устанавливать новые рекорды. В июле 2024 года аэропорт обслужил более 815 тысяч пассажиров на 6171 рейсе, что на 23% больше, чем в июле прошлого года, передает в среду Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

За этот период этот показатель составил 663 тыс. человек.

Так, 52% пассажиров, перевезенных на международных маршрутах, были перевезены иностранными авиакомпаниями, а остальная часть - национальным авиаперевозчиком. Иностранные авиакомпании перевезли более 380 тысяч пассажиров, "Azerbaijan Airlines" перевезли 351 тысячу пассажиров. За этот период национальным авиаперевозчиком осуществлено 745 рейсов по направлению Нахчыван, обслужено более 85 тысяч пассажиров.

Также наблюдался значительный рост количества транзитных пассажиров - по сравнению с июлем 2023 года оно увеличилось почти в три раза и составило 36 тысяч человек. Это еще раз подчеркивает возрастающее стратегическое значение Бакинского аэропорта как транзитного узла.

Среди наиболее популярных международных направлений из Баку можно выделить Стамбул, Москву, Дубай, Тбилиси и Абу-Даби. По этим маршрутам было перевезено более 320 тыс. пассажиров.

В целом за 7 месяцев 2024 года Бакинский аэропорт обслужил более 4,204 миллиона пассажиров, что на 36,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает совершенствовать качество обслуживания, внедрять инновации и расширять географию полетов с целью обеспечения максимального комфорта и безопасности всех пассажиров.

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