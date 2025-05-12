Отели Пхукета на грани кризиса

Кинотуризм не дал того результата, на который рассчитывали отели Пхукета - сериал "Белый лотос" не смог помочь переломить ситуацию - цены растут, туристы убегают. Пока, правда, в основном китайские.

Как уверяют в стране, на них влияют "волатильность мировой экономики и проблемы безопасности", передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Как заявил тайской прессе Билл Барнетт, управляющий директор C9 Hotelworks, консалтинговой компании в сфере гостеприимства на Пхукете, несмотря на популярность третьего сезона сериала "Белый лотос", его влияние на туризм на Пхукете оказалось не таким значительным. Он добавил, что число иностранных туристов на Пхукете может сократиться в этом году, особенно из-за спада на китайском рынке.

"На этот рынок влияют несколько факторов, включая инициативы Китая в сфере внутреннего туризма, проблемы безопасности в отношении Таиланда и экономические проблемы, такие как значительное повышение тарифов США", - уверил консультант.

Однако ещё одна очевидная причина - это рост цен. Сам консультант уверяет, что потенциальные туристы "могут выбрать экономию денег и направления коротких расстояний".

В то же время Чаянон Хорпаттанапорн, финансовый директор AWC, ожидает, что средняя стоимость номера на Пхукете, а также на других курортах Таиланда, будет расти из года в год, даже в низкий сезон. При этом количество гостей в отелях может сократиться из-за меньшего числа приезжающих туристов.

Россияне, отметим, пока позиций не знают - они не то, что превысили цифры доковидных лет, но вплотную подбираются к результату рекордного 2013 года. Тогда эта цифра составляла 1 млн 746 тыс. В 2024 году результат достиг 1 млн 745 тыс. человек. Причем из них 1.1 млн получил Пхукет. Всего же в минувшем году Таиланд принял 35 млн туристов.