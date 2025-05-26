В Казахстан прибыли представители 12 азербайджанских туроператоров

В Мангистаускую область Казахстана с визитом прибыли представители 12 азербайджанских туроператоров, чтобы обсудить туристический потенциал региона и возможности для сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, акимат Мангистауской области сообщил, что визит организован областным управлением туризма совместно с авиакомпанией Fly Arystan. Инициатива направлена на популяризацию туристических возможностей Мангистауской области и увеличение туристического потока между Казахстаном и Азербайджаном.

В рамках четырехдневного инфотура гости посетят достопримечательности области, запланированы также экскурсии в живописные места, такие как Жыгылган, Шакпак-ата, Торыш и др.

По итогам поездки на основе этих маршрутов будут разработаны специальные туристические пакеты для туристов из Азербайджана.

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