Эта европейская страна готовится к буму спа-туризма

В Венгрии в 2026 году ожидается заметный рост спа-туризма, особенно большой приток туристов прогнозируется из стран Северной и Западной Европы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на венгерских экспертов в сфере туристического сектора, популярность термальных курортов и лечебных источников страны продолжает расти после рекордного туристического года, когда поток посетителей в Венгрии увеличивался благодаря уникальной культуре купания и оздоровления, передает Day.Az.

По оценкам Ассоциации спа-курортов, число посетителей термальных ванн в стране в 2025 году уже превзошло предыдущие показатели, а в 2026 году ожидается новый подъем, чему способствует возвращение европейских туристов и активный маркетинг Венгрии на международных туристических ярмарках.

Традиционные направления - Будапешт, Хевиз, Хайдусобосло и Шиофок - привлекают гостей разнообразием процедур, от расслабляющих термальных ванн до медицинских программ реабилитации. Венгерские спа-центры остаются относительно доступными по сравнению с соседними странами, что дополнительно стимулирует интерес отдыхающих из Германии, Швеции, Нидерландов и других европейских стран.