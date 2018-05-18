Рваные джинсы оказались опасными для кожи - ФОТО

Любительницы рваных джинсов рассказали об опасности их ношения в солнечную погоду. Издание The Sun опубликовало подборку постов в социальных сетях, в которых девушки делятся фотографиями со следами солнечных ожогов, которую приводит Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не стоит сидеть на солнце больше двух часов в рваных джинсах. Сегодня я получила урок", - поделилась пользовательница Twitter.

"Лучший совет - не стоит закатывать рваные джинсы и потом проводить под солнцем два часа, как это сделала моя сестра", - рассказала другая.

"Не носите рваные джинсы в солнечную погоду. О господи", - порекомендовала третья.

"Заметка для себя: не носить рваные джинсы, когда светит солнце", - присоединилась еще одна пострадавшая.

Напомним, что в мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил Extreme cut out jeans ("джинсы с экстремальными вырезами"). В этой модели ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин - боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

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