Зачем КГБ создал негативный образ Пиночета

Кроме акций возмездия и организации подавления восстаний КГБ СССР много сил уделял поддержке угодных Советскому Союзу режимов за рубежом и борьбе с неугодными.

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, в 1976 году КГБ совместно с кубинской спецслужбой ДГИ организовали операцию "Тукан". Она заключалась в формировании нужного общественного мнения в отношении режима Аугусто Пиночета, который неоднократно заявлял, что главным его врагом и врагом Чили является коммунистическая партия. По словам бывшего офицера КГБ Василия Митрохина, идея операции принадлежала лично Юрию Андропову.

"Тукан" преследовал две цели: дать негативный образ Пиночета в средствах массовой информации и простимулировать правозащитные организации к началу активных действий по внешнему давлению на лидера Чили. Информационная война была объявлена. В американской газете New York Times вышло целых 66 статей, посвящённых правам человека в Чили, 4 статьи, посвящённых режиму Красных кхмеров в Камбодже и 3 статьи о соблюдении прав человека на Кубе.

Во время операции "Тукан" КГБ также сфабриковал письмо, где американская разведка обвинялась в политических преследованиях чилийской спецслужбы ДИНА. В дальнейшем многие журналисты, включая Джека Андерсона из New York Times, даже использовали это сфабрикованное письмо как доказательство причастности ЦРУ к нелицеприятным моментам операции "Кондор", направленной на ликвидацию политической оппозиции в ряде стран Южной Америки.

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