Королевство вандалов и первых мусульман: зачем ехать в Тунис - ФОТО

Земля, на которой люди жили тысячелетиями, города, помнящие финикийцев, Цезаря, немецких вандалов и византийцев, государство на берегу Средиземного моря с белоснежными песчаными пляжами, Тунис, привлекает и любителей ходить по экскурсиям, и тех, кто предпочитает загорать у бассейна. Day.Az со ссылкой на материал РИА Новости расскажет, что обязательно стоит посмотреть в стране оливкового масла и фиников.

Вы бы поверили, услышав, что за один день увидите амфитеатр, который лишь на 150 лет моложе римского Колизея, самую важную мечеть мусульманского Запада, построенную в 670 году, а еще и побродите по улочкам словно из диснеевского мультфильма "Приключения Аладдина"? Все возможно, если оказываешься в Тунисе.

Что важно знать



Вид на старую часть города Сус, Тунис

Все больше туристов открывают для себя Тунис. Представитель одного из ведущих туроператоров рассказывает, что только в 2017-м объем турпотока вырос вдвое, расширилась и география полетов.

При этом средняя стоимость недельного отдыха по системе "все включено" - около 600 AZN. Самые популярные курорты: Сус, Хаммамет и Монастир.



Пляж в городе Сус, Тунис

Цены в кафе и сувенирных лавках более чем щадящие - магнит стоит один динар (примерно 0,68 маната), килограмм фиников - десять динаров, бутылка вина в лобби пятизвездочного отеля - 28, а поездка на такси, например, по курортному Сусу - четыре динара.

Высокий сезон в Тунисе летом, причем европейские туристы, в первую очередь французы, любят отдыхать здесь в июне, потом им слишком жарко, к тому же в августе со стороны Марокко и Алжира течение иногда приносит медуз.

Магическое море



Marine Spa, отель Mоvenpick, Сус, Тунис

Талассотерапия в Тунисе - спа-процедуры с использованием даров моря: воды, водорослей, грязи и морепродуктов - считается одной из лучших в Европе. Самая распространенная услуга - обертывания, благодаря которым из организма выводятся шлаки и токсины. Обычно талассоцентры находятся при отелях высокого уровня.

Желающие увезти с собой знаменитые тунисские глиняные маски могут приобрести их на любом рынке. Стоит обращать внимание на состав и срок годности, а также иметь в виду, что дешевле восьми динаров за баночку вряд ли удастся найти что-то достойное.

Светское государство



Неподалеку от колизея в Эль-Джеме, Тунис

Через год после освобождения от 75-летнего протектората Франции Тунис превратился в республику. И первый президент Хабиб Бургиба, которому поставлены бесчисленные памятники (кажется, во всех городах страны), в конституции провозгласил государство светским.

Поэтому, хотя большинство местных жителей (98 процентов) мусульмане, здесь не действует суд шариата, запрещено многоженство, разрешен развод, минимальный возраст вступления в брак - 17 лет, а также есть действующие христианские церкви и синагоги.

То есть туристкам необязательно брать с собой на отдых закрытую одежду.

Что смотреть



Декорации к фильму "Звездные войны" в Тунисе

В поисках древних столиц и ярких впечатлений нужно объехать всю страну. Хорошая новость: на это можно потратить лишь несколько дней (по территории Тунис чуть больше, к примеру, Пермского края).

"Я советую отправиться на экскурсию в Сахару и на место съемок "Звездных войн", - рассказывает Яна Кучегура, пиар-специалист турагентства "Анекс тур". - Там можно познакомиться с коренными обитателями Туниса - берберами, которые до сих пор живут в пещерах города Матмата, прокатиться на верблюдах по пустыне и увидеть миражи у оазиса Дуз".

Сахаре по популярности не уступает древний Карфаген, основанный в 814 году до нашей эры. Город был разрушен римлянами, а потом ими же отстроен, уже подконтрольный. После арабского нашествия на месте бывшей столицы могущественного государства снова остались одни руины: здесь брали материал для строительства нынешней столицы - Туниса.

Руины города Карфаген, Тунис

Посетить этот музей под открытым небом стоит хотя бы ради квартала римских вилл. Вход - десять динаров, еще один динар придется доплатить за фотоаппарат. Обычно смартфоны таким налогом не облагают.



Амфитеатр Эль-Джем в Тунисе

Небольшой городок Эль-Джем в двухстах километрах от столицы примечателен амфитеатром, построенным по подобию римского Колизея. По размерам это четвертый амфитеатр в мире.

В сезон сюда приезжает довольно много туристов (хотя поменьше, конечно, чем в Колизей). Местные гиды рассказывают, что здесь снимали голливудский блокбастер "Гладиатор". На самом деле это не так (в фильме использовалась компьютерная графика).



Великая мечеть Кайруана в Тунисе

В 160 километрах от Туниса находится Кайруан, основанный в 670 году, - первая столица мусульманского Магриба. Тут главная достопримечательность - древнейшая мечеть Укба, духовный центр Туниса.

Пускают и немусульман, в дни Рамазана - с восьми до 15 часов, по пятницам - с восьми до 12 часов. Только у мужчин должны быть закрыты колени, женщинам же лучше воспользоваться легкими накидками, которые выдают здесь же.

Общение без границ



Восточный базар в городе Сус, Тунис

Но, наверное, самый увлекательный аттракцион для туриста - это поход на местный рынок за сувенирами, кожаными сумками и кошельками, фруктами, сладостями, ювелирными украшениями и теми же косметическими масками.



Лавка керамики на Восточном базаре в городе Сус, Тунис

Многие продавцы отлично знают русский, что позволяет торговаться даже тем, кто не владеет самым распространенным тут языком - французским. Тунисцы долго (от 15 минут) и обстоятельно противостоят попыткам снизить цену. Но как им нравится сам процесс! В награду покупатель может получить скидку 70, а то и 90 процентов.



Местный житель кормит кошек на базарной площади. Сус, Тунис

А еще тунисцы очень любят кошек, которые десятками гуляют по улицам в ожидании того, кто их покормят. И без лакомства обычно не остаются.

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