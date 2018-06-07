"Ленд Роверы" научатся месить бездорожье без водителя - ФОТО

Компания Jaguar Land Rover ведет разработку автопилота для бездорожья, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. В рамках проекта Cortex беспилотники планируется снабдить особыми технологиями, которые позволят автомобилям справляться с любыми дорожными условиями.

Утверждается, что реализация проекта позволит автомобилям компании самостоятельно преодолевать препятствия не только на любом покрытии, но и в любую погоду - в грязи, под дождем, на льду, на снегу или в тумане.

Технология 5D, которую получат "Ленд Роверы", включит в себя целый комплекс устройств, помогающих автомобилям ориентироваться на местности. В их числе видеосистемы, радиолокационные приспособления, датчики распознавания света и расстояния, оптимизированные сенсоры и тому подобное. Анализировать поступающую информацию "мозг" системы сможет в режиме реального времени.

Кроме того, система получит еще и возможность к самообучению, что позволит ей, по заявлению разработчиков, решать самые сложные задачи.

В реализации проекта Cortex, помимо специалистов Jaguar Land Rover, принимают участие еще и инженеры Бирмингемского университета, неоднократно замеченные в исследованиях беспилотных технологий.



Сроки реализации проекта производитель пока не называет, однако, не исключено, что новый автопилот получат не только "Ленд Роверы". Британцы вполне могут оснастить автопилотом для бездорожья и кроссоверы марки Jaguar.

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