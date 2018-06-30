В США создали робота-каскадера - ВИДЕО

Американские киноделы шагнули в будущее, создав робота, который способен выполнять трюки как человек, передает Independent.

Андроид Stuntronics запускается в воздух при помощи специальной катапульты и выполняет различные перевороты и сальто. Ранее был продемонстрирован более рудиментарный робот Dtickman, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сообщается, что роботы-каскадеры, в первую очередь, станут частью аттракционов, а уже потом, возможно, появятся в кино.

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