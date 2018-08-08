Ткани, которые вредят вашей коже

Одежда, белье, домашний текстиль - ткани, с которыми вы контактируете постоянно, должны быть не только красивыми и приятными на ощупь, но и безопасными, передает Day.Az со ссылкой на Rambler . Мы выяснили, на какие компоненты в составе тканей стоит обратить пристальное внимание и есть ли у волокон-агрессоров безопасные альтернативы.

Полиэстер: препятствует кожному дыханию

Износостойкость и низкая себестоимость производства сделали полиэстер одной из самых популярных тканей. Однако в одежде из полиэстера, который очень плохо пропускает кослород, кожа лишается возможности нормального тепло-и воздухообмена. Еще одна опасность заключена в химическом составе материала. Он синтезируется из токсичных ингредиентов, и малейшее нарушение технологии производства может привести к тому, что ткань будет при носке "делиться" опасными веществами с кожей.

При длительном ношении одежды из полиэстера возможны аллергические реакции, токсикация (отравление) организма химикатами, дерматиты и в некоторых случаях даже повышается риск развития онкологических заболеваний.

Нейлон и полиамид: создают риск перегрева и благоприятную среду для микроорганизмов

Эластичный и прочный - эластин часто используют в производстве купальников, чулочно-носочных-изделий и коррекционного нижнего белья. И если плюсы материала очевидны: он хорошо сохраняет форму и обеспечивает поддержку зыбким зонам силуэта, то о минусах многие забывают.

Главная проблема с одеждой из полиамида в том, что она не впитывает влагу и мешает терморегуляции. Поэтому после плавания мокрый купальник врачи рекомендуют сразу же сменить на сухой. А нейлоновые носки или колготки из полиамида, если носить их на протяжении всего дня, создают благоприятную среду для развития грибковых заболеваний.

Акрил: не пропускает влагу и воздух

Акрил, имитирующий более дорогой материал, шерсть. Любительницы вязания нередко выбирают его для эффектных вещей, рассчитанных на один сезон. Акрил хорошо сохраняет тепло, однако совершенно не справляется с задачей терморегуляции. Синтетическое волокно не пропускает воздух и не отводит влагу с поверхности кожи. Эффект парника особенно вреден для кожи головы, поэтому шапки из акрила - далеко не лучший выбор.

Помимо дискомфорта от перегрева кожи и кожных реакций в виде покраснений и сыпи, вас могут настигнуть и муки совести. Производство акрила считается одним из самых грязных и экологически небезопасных, а сам акрил не перерабатывается и тем самым наносит вред окружающей среде.

Вискоза: подвергается обработке вредными химикатами

В отличие от акрила и нейлона, вискоза хорошо пропускает воздух и по гигроскопичности практически не уступает натуральным волокнам. Но для того, чтобы волокна вискозы стали мягкими, яркими и шелковистыми на ощупь, их обрабатывают высокими дозами небезопасных для кожи химикатов и красителей. Так что, причиной аллергических реакций вискоза становится не реже, чем полностью синтетические ткани.

Вискозу нередко воспринимают, как натуральное волокно, но это верно лишь отчасти. В производстве, действительно, используют натуральную целлюлозу, но в процессе превращения в вискозу ее обрабатывают такими дозами химии, что о натуральности уже и речи не идет.

Бамбуковое волокно: в натуральном виде очень жесткое

Да, все верно: натуральный материал, бамбуковое волокно, попал у дерматологов в немилость. Проблемы с ним те же, что и с вискозой: химические ингредиенты нередко сводят всю натуральность исходного сырья на нет.

Если ткань, названная производителем одежды бамбуковым волокном, на ощупь мягкая, значит в процессе производства ее, скорее всего, нещадно обрабатывали кислотами. А если волокна сохранили первозданную жесткость, то такая ткань в процессе носки будет натирать кожу.

Шерсть: в случае нарушения технологии производства, вызывает раздражение кожи

Увы, не все современные шерстяные ткани производятся в соответствии с экологическими нормами. Загрязнение опасными химикатами в случаях с шерстью усугубляется тем, что ее ворсинки сами по себе могут раздражать кожу. Если химикаты попадут в микротрещины на поверхности раздраженной кожи, аллергическая реакция будет сильнее, чем при контакте с синтетикой.

Если при носке шерстяной одежды вы испытываете дискомфорт, значит это неправильная шерсть. Снимите немедленно и впредь выбирайте одежду из органической ткани. Для того, чтобы получить био-сертификат, производители контролируют качество исходного сырья, и не злоупотребляют едкими и токсичными компонентами при обработке.

Мнение эксперта: "Для здоровья кожи важен не только состав ткани, но и то, как вы за ней ухаживаете"

Наталья Фролова, врач-дерматокосметолог центра здоровья и красоты "Золотой мандарин"

"Индивидуальная непереносимость и персональная аллергическая реакция может возникнуть практически на любое вещество, в том числе и на ткань того или иного состава, как натуральную, так и синтетическую.

Однако вопреки расхожему заблуждению, аллергическая реакция на коже чаще всего проявляется не на саму ткань, а на химикаты, которыми она обработана. Это могут быть частички стирального порошка, которые остаются после стирки, красители, антибактериальная или влагоотталкивающая пропитки. Поэтому, если ваша кожа стала чувствительнее, прежде всего, смените средство для стирки, и некоторое время отдавайте предпочтение светлой (а лучше белой) одежде из натуральных тканей.