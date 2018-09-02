Почему люди заедают стресс

Случалось ли с вами, что во взвинченном состоянии вы хотели есть все больше? Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет, по каким причинам во время стресса мы склонны "заедать" проблемы.

Семья

Пищевые привычки приходят к нам с детства. И, по мнению психологов, если среди членов семьи отмечать калорийным тортом каждое переживание было привычно, то, скорее всего, во взрослой жизни ваша привычка не изменится. Как правило, в этом случае люди даже не переживают, а просто пытаются компенсировать стресс.

Генетика

Порой не только воспитание является причиной неправильных привычек. Как утверждают ученые, все дело может быть в генах. Именно особые вариации генов внушают человеку, что ему лучше съесть - здоровую пищу или фаст-фуд.

Гормоны

Помимо того, что кортизол отвечает за выработку "стресса", от него еще зависит и отложение жира. В случае, если человек нервничает, кортизол начинает вырабатываться в большом количестве. Тогда человеку хочется есть все, что у него на пути. Увы, чаще всего "успокоительный перекус" в итоге превращается в лишние килограммы.

Бактерии

По мнению ученых, здоровье нашего организма зависит от того, какие бактерии "населяют" наш кишечник. Оказалось, что из-за хронического стресса вырабатывается белок, похожий на гормон меланотропин. Именно этот гормон отвечает за чувство насыщения и по сути получается иммунный сбой. И несмотря на то, что еды в желудке будет достаточно, сигнал о насыщении будет совсем слабый.

Стресс

Психологи склонны к мнению, что чаще всего именно одинокие люди заедают свои печали. Из-за отсутствия семьи, друзей или тех, с кем можно поделиться переживаниями, они находят утешение в еде. Также еду можно отнести к доступным и быстрым удовольствиям, так что неудивительно, что привычка утешать себя едой очень "популярна".

Что же делать?

Стоит понимать, что вы действительно хотите бороться с бесконечными перекусами. Но если их не избежать, старайтесь потреблять некалорийные продукты, а лучше всего фрукты или овощи. Не забывайте, что неплохо справляются со стрессом и физические нагрузки. Для этого не обязательно отправляться в спортзал или бегать - достаточно увеличить физическую активность, сделав генеральную уборку дома, потанцевав или занявшись йогой.

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